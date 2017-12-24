«Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах президента

На выборах главы государства «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру действующего президента Владимира Путина, заявил первый зампред партии Михаил Емельянов.

Об этом он сообщил после заседания президиума центрального совета партии, передает РИА «Новости».

Напомним, официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57- павильоне ВДНХ.