Партия «Патриоты России» поддержала кандидатуру Путина на выборах

Взгляд
27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»

Бюджет заработал 1,5 трлн рублей дополнительных доходовФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Резервный фонд к концу этого года, как и ожидалось, исчерпается полностью. С другой стороны, 2017-й принес бюджету дополнительно аж 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. Похоже, государство прекращает тратить заработанные на черный день средства – и начинает их снова накапливать. Подробности...
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Российское небо закроют от американцев наполовину

Самолеты Boeing OC-135B Open Skies специально подготовлены для американских «полетов открытого неба». Теперь часть российского неба для них закроютФото: кадр из видео
Москва «зеркально» ответила на американские ограничения по договору об открытом небе. Если США с 1 января закрывают для российского контроля Аляску и Гавайи, то Россия сокращает число наших аэродромов, упомянутых в этом договоре. Сколько объектов мы открыли для США и какие из них лучше всего «прикрыть» от любопытного глаза американцев? Подробности...
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Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

Служба в российской армии вновь стала престижной – 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военныхФото: Артем Геодакян/ТАСС
Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет огромный контраст с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения? Подробности...
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Кризис отступил от Приднестровья, но захватил Южную Осетию

Приднестровье подверглось беспрецедентному давлению, но выстояло благодаря РоссииФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Приднестровье и Южная Осетия – две проблемные зоны на постсоветском пространстве, находящиеся на попечении России и являющиеся ее идейными союзниками. В уходящем году ПМР удалось преодолеть угрозу своему существованию, а РЮО, напротив, погрузилась в острый кризис, который сравнивают с грузинской блокадой начала 90-х годов. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

Андрей Бабицкий, журналист
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин стал героем различных шоу на главных телеканалах. Так что заинтересованности власти в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно? Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Московский автобус въехал в переходный переход

      Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погибли
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      Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях

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      Путин сыграл в хоккей на Красной площади

      Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккея
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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Партия «Патриоты России» поддержала кандидатуру Путина на выборах

          27 декабря 2017, 13:25

          Текст: Алина Назарова

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          Съезд непарламентской партии «Патриоты России» принял решение о поддержке кандидатуры действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в марте будущего года, сообщил председатель партии Геннадий Семигин.

          «Решение о поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году принято единогласно», – сказал Семигин, передает ТАСС.

          Он отметил, что партия решила не выдвигать своего кандидата «ради политиканства и пиара, отдавая себе отчет в том, какой из кандидатов поддерживается большинством».

          «Мы ко всем относимся с уважением, но любому здравомыслящему человеку понятно, что единственный кандидат, который может продолжить развитие страны, проявлять независимость, отстаивать государственный интерес, - это Владимир Путин», - пояснил Семигин.

          Ранее аналогичное решение приняли «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Справедливая Россия».

          Во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.


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