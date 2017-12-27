Партия «Патриоты России» поддержала кандидатуру Путина на выборах

Съезд непарламентской партии «Патриоты России» принял решение о поддержке кандидатуры действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в марте будущего года, сообщил председатель партии Геннадий Семигин.

«Решение о поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году принято единогласно», – сказал Семигин, передает ТАСС.

Он отметил, что партия решила не выдвигать своего кандидата «ради политиканства и пиара, отдавая себе отчет в том, какой из кандидатов поддерживается большинством».

«Мы ко всем относимся с уважением, но любому здравомыслящему человеку понятно, что единственный кандидат, который может продолжить развитие страны, проявлять независимость, отстаивать государственный интерес, - это Владимир Путин», - пояснил Семигин.

Ранее аналогичное решение приняли «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Справедливая Россия».

Во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.