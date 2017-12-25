Съезд «Справедливой России» поддержал кандидатуру Путина

Члены партии «Справедливая Россия» на съезде в понедельник поддержали кандидатуру действующего президента Владимира Путина на выборах в марте 2018 года.

Таким образом, большинством голосов справороссы отказались от выдвижения на выборы своего кандидата, выразив готовность войти в состав инициативной группы по выдвижению Путина, передает РИА «Новости».

О том, что «Справедливая Россия» на выборах поддержит Путина, накануне заявил первый зампред партии Михаил Емельянов. Лидер партии Сергей Миронов отметил, что альтернативы Путину на выборах главы государства в стране нет.

Аналогичное решение в понедельник приняла и «Гражданская платформа».

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.