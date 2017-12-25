Миронов: Альтернативы Путину на выборах нет

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразила мнение, что альтернативы президенту Владимиру Путину на выборах главы государства на сегодняшний день в стране нет.

«Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей, поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5% голосов», – заявил Миронов.

Он выразил мнение, что «достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет», передает РИА «Новости».

Он также назвал важным, что Путин не стал выдвигаться от «Единой России», а пошел самовыдвиженцем. «Тем самым он призвал самые широкие политические общественные силы России поддержать его, и мы отвечаем ему именно этим, мы его поддержим», – заявил политик.

По его мнению, эсеры, поддерживая Путина, смогут оказать влияние на кадровый состав нового будущего кабинета министров.

«Справедливая Россия» 25 декабря проводит свой девятый съезд, на котором планирует поддержать на предстоящих президентских выборах 2018 года кандидатуру Путина.

По словам Миронова, на съезд прибыло 198 делегатов, что является достойным, чтобы начать работу. Помимо вопроса участия «Справедливой России» в выборах, по словам первого зампред фракции Михаила Емельянова, участники съезда обсудят и содержательные моменты, «в том числе, в каких вопросах должна быть изменена политика страны», так называемые пожелания будущему президенту.

Ранее стало известно, что на выборах главы государства «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру действующего президента Владимира Путина.

Напомним, официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.