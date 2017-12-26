Съезд партии «Зеленые» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд экологической партии «Зеленые» принял решение поддержать действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года, заявила секретарь съезда партии Галина Пантелеева.

«Делегаты и участники съезда партии заявляют о полной поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году и готовности дальнейшей совместной деятельности на благо России. Решение принято единогласно», –сказала она, передает ТАСС.

Председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов пояснил, что главными аргументами в этом вопросе стали меры, принятые Путиным по укреплению государственности, улучшению благополучия населения, решению социально-экономических и экологических проблем.

«Последние годы вопросы экологической безопасности, повышения качества окружающей среды, рационализации природопользования стали постоянной составляющей государственной политики президента Путина», – добавил Панфилов.

Аналогичное решение в понедельник приняли «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия».

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.