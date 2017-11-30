Собрание избирателей поддержало выдвижение Путина на новый срок

Собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ.

«На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.

После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

В группу также вошли актер Михаил Боярский, депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, депутат Николай Валуев, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на президентские выборы.

Напомним, 14 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок в качестве самовыдвиженца. Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, свои голоса за Путина отдали бы 83,8% россиян, точно решивших принять участие в голосовании.