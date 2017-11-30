Путин подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты

Президент Владимир Путин представил в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года.

В ЦИК Путин представил ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах, передает РИА «Новости».

Пакет документов у Путина принимают сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным, передает ТАСС.

«Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году», – сказал Клюкин, завершая прием документов.

Во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Не выдвигать своих кандидатов и поддержать кандидатуру Путина решили «Гражданская платформа», «Зеленые», «Патриоты России» и «Справедливая Россия».