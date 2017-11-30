ЦИК объявил Собчак кандидатом в президенты

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», и разрешил ей открыть счет для формирования избирательного фонда.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк», – говорится в постановлении, принятом ЦИК, передает РИА «Новости».

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Также во вторник ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива» и уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Собчак, которая позиционирующая себя как кандидата «против всех», предстоит собрать не менее 100 тыс. подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Сама Собчак заявила, что рассчитывает собрать как минимум 130 тыс. подписей избирателей.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.