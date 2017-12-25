Собчак заявила о намерении собрать минимум 130 тыс. подписей

Телеведущая Ксения Собчак, которая решила участвовать в выборах президента, заявила, что рассчитывает собрать как минимум 130 тыс. подписей избирателей, чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата.

«С сегодняшнего дня начинается сложная и трудная часть кампании, мы собираем подписи наших сторонников. На сегодняшний момент у нас уже 50 штабов по всей стране, у меня запланировано большое количество поездок по городам», – передает ее слова РИА «Новости».

Собчак также отметила, что запущена система, способная идентифицировать ее сторонников заранее. Благодаря этому, отметила Собчак, уже сформирована база людей, к которым сборщики пойдут собирать подписи. Все эти люди уже оставили координаты на сайте кампании Собчак. По ее утверждению, это более 100 тыс. пользователей.

«Конечно, наша задача собрать не 100 тыс., наша задача – собрать минимум 130, а то и 140 тыс. подписей для того, чтобы ни в какой ситуации ЦИК не мог сказать, что эти подписи ненастоящие, что где-то не там расписался, что не там поставлена галочка», - сказала она.

Собчак утверждает, что материалы будут максимально открытыми, чтобы «невозможно было придраться».

Кроме того, она пригласила наблюдателей следить за процедурой сбора подписей, ездить со сборщиками и смотреть за процессом.

Ранее в понедельник Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива».