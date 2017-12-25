Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии «Гражданская инициатива».

Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», стала уже третьей женщиной-кандидатом, представившей в ЦИК документы для выдвижения. В субботу партия «Российский объединенный трудовой фронт» подала документы по выдвижению своего кандидата – крановщицы металлургического завода «Петросталь» Натальи Лисицыной, а в воскресенье избирком принял документы председателя партии «Женский диалог» Елены Семериковой, передает РИА «Новости».

Кроме того, в понедельник съезд партии Добрых дел выдвинул журналистку Екатерину Гордон кандидатом в президенты России.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.