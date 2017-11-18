Партия Добрых дел выдвинула Гордон кандидатом в президенты

Съезд партии Добрых дел выдвинул журналистку Екатерину Гордон кандидатом в президенты России, сообщил президент партии Добрых дел Андрей Кириллов.

«Была выдвинута. Съезд был 23 декабря в субботу. Единогласно», – сказал Кириллов, передает РИА «Новости».

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Ранее Гордон назвала предвыборную программу Ксении Собчак плагиатом.

До этого Гордон заявляла, что откажется от участия в выборах президента России, если ей предложат занять высокий пост в судебной системе страны или стать омбудсменом по правам женщин.