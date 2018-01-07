В Германии предложили ограничить число сроков канцлера

Заместитель председателя германского Бундестага Томас Опперман, входящий в Социал-демократическую партию Германии, предложил ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера ФРГ двумя сроками полномочий.

Политик «от всего сердца» пожелал Ангеле Меркель, занимающей пост канцлера уже 12 лет и собирающейся возглавить правительство Германии еще на 4 года, «чтобы она (..) нашла правильный момент для ухода со своего поста», передает ТАСС.

При этом он высказался за продление срока полномочий канцлера с четырех до пяти лет.

«Спустя 10 лет едва ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия», – заявил Опперман в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Напомним, в начале января большинство немцев высказались против новой «большой коалиции» в парламенте Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказался под угрозой после провала межпартийных переговоров о создании правительственной коалиции.