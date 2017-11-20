Большинство немцев высказались против новой «большой коалиции»

Жители Германии скептично относятся к перспективе формирования новой «большой коалиции» в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Так, 52% респондентов считают союз блока ХДС/ХСС с СДПГ «не очень хорошим» или «плохим». В то же время 45% опрошенных считают создание «большой коалиции» «очень хорошим» или «хорошим», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend, проведенный социологическим институтом Infratest dimap по поручению медиакомпании ARD и газеты Die Welt.

Кроме того, согласно опросу, все более популярной в немецком обществе становится идея проведения новых выборов в бундестаг. Предложение о перевыборах в случае провала переговоров о «большой коалиции» поддержали 54% респондентов, а за создание правительства меньшинства высказались 42%.

Новый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии поддержали 53% опрошенных – на 2 процентных пункта меньше, чем по итогам декабрьского опроса. 45% немцев не хотят, чтобы Меркель оставалась на высоком посту на новый срок.

Рейтинг поддержки главы МИД Германии Зигмара Габриэля незначительно (на 3 п.п.) снизился – его поддержали 62% респондентов. Таким образом, Габриэль остается самым популярным политиком Германии.

О поддержке лидера СДПГ Мартина Шульца заявили 30% респондентов. Его рейтинг снизился на 9 п.п.

Также, согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, расстановка политических сил не претерпела бы значительных изменений.

В опросе ARD-Deutschlandtrend участвовали 1006 человек, имеющих право голоса.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказался под угрозой после провала межпартийных переговоров о создании правительственной коалиции. Немецкие эксперты констатировали, что это ввергло страну в состояние шока.