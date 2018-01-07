Названа причина взрыва у станции метро в Стокгольме

В воскресенье у станции метро в пригороде Стокгольма взорвалась ручная граната, именно это стало причиной гибели 60-летнего мужчины, поднявшего лежавший на земле пакет, сообщили газеты «Афтонбладет» и «Экспрессен».

Полицейские начали предварительное следствие по факту гибели мужчины. Задержанных по делу пока нет, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мужчина, который пострадал в результате взрыва у станции метро «Ворбю горд» в пригороде Стокгольма в Швеции, умер в больнице. Его 45-летняя спутница пострадала.