При взрыве у станции метро в Стокгольме пострадали два человека

Возле станции метро в пригороде Ворбю горд Стокгольма прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщает телеканал СВТ.

60-летний мужчина поднял пакет, который лежал на земле. Он сдетонировал у него в руках. Также пострадала спутница мужчины. Они доставлены в больницу, передает РИА «Новости».

Место происшествия оцеплено. Работают взрывотехники. Причина взрыва не называется.