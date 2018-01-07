Пострадавший при взрыве у метро Стокгольма мужчина умер в больнице

Мужчина, который пострадал в результате взрыва у станции метро «Ворбю горд» в пригороде Стокгольма в Швеции, умер в больнице, сообщила полиция.

Стражи порядка не считают произошедшее терактом. Кроме того, пострадавшие называются случайными жертвами. «Ничто не говорит о том, что это было направлено против них», - приводит ТАСС слова представителя стокгольмской полиции Свена-Эрика Ульссона.

Напомним, 60-летний мужчина поднял пакет, который лежал на земле. Он взорвался у него в руках. Также в больницу была доставлена его 45-летняя спутница.