В Раде прокомментировали сохранение Поклонской гражданства Украины

Государственная миграционная служба Украины не лишила бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую гражданства, сообщил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

В ответ на запрос Лещенко ГМС направила ему официальное письмо, согласно которому ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.

«У них (в ГМС Украины) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!» – заявил Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

В октябре Поклонская, комментируя сообщения о том, что ее по-прежнему не лишили гражданства Украины, посоветовала парламентариям Верховной рады беспокоится о собственном гражданстве.