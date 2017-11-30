В Таллине собрались снести советский мемориал

Мемориал Маарьямяэ, установленный в Таллине в память о павших за советскую власть, может быть частично снесен из-за угрозы разрушения, сообщил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать», – сказал он в интервью эстонскому радио Vikerraadio, передает ТАСС.

По словам министра, если мемориал окажется опасным его придется забетонировать или снести.

Рейнсалу добавил, что реставрация мемориала может составить 1 млн евро. Он также сказал, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», – заявил Рейнсалу.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня.

На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.