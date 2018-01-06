Twitter отказался блокировать аккаунты мировых лидеров

Аккаунты мировых лидеров блокироваться не будут, сообщает Twitter.

Twitter заявляет, что стремится к развитию глобального диалога.

По мнению компании, блокирование аккаунта кого-либо из мировых лидеров или удаление их «спорных» сообщений приведет к тому, что люди будут лишены важной информации, к которой у них должен быть доступ.

При этом сам лидер не «замолчит», но обсуждать его слова и действия людям станет труднее, считают в компании.

Напомним, компанию не раз критиковали за «игнорирование» сообщений главы американского государства Дональда Трампа.

Часть пользователей утверждала, что некоторые твиты американского лидера нарушают правила пользования соцсетью, однако Twitter не удаляет их, передает ТАСС.

В декабре Twitter заблокировал учетные записи ультраправой группировки Britain First и ее лидеров, записи которых, направленные против мусульман, разместил в своем аккаунте президент США.