Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Актриса фильма «Лед 3» Денисова рассказала, как сломала ногу
После неудачного падения на улице актриса фильма «Лед 3» Марина Денисова перенесла операцию по установке импланта в ногу и не сможет ходить около двух месяцев.
Актриса Марина Денисова рассказала, что оказалась в больнице с двумя переломами ноги после того, как «на абсолютно ровном месте споткнулась», передает «Газета.Ru».
В результате падения Денисова получила два перелома, потребовалась операция, во время которой трое хирургов установили ей имплант в ногу.
Денисова сообщила, что теперь не сможет ходить около двух месяцев. Она отметила спустя несколько дней после происшествия в ту же больницу с инсультом была доставлена ее свекровь. Обе женщины оказались в одном корпусе, но на разных этажах.
Актриса иронизирует, что в сложившейся ситуации есть хоть какие-то плюсы: теперь ее мужу не нужно ездить в разные места, чтобы их навестить. Ранее Денисова делилась в соцсетях, что находится в Боткинской больнице.
Марина Денисова известна по ролям почти в 90 кинопроектах, среди которых «Лед 3», «Солнцепек» и «Тайга». Ей 42 года.