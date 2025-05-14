Актриса фильма «Лед 3» Денисова рассказала, как сломала ногу

Tекст: Вера Басилая

Актриса Марина Денисова рассказала, что оказалась в больнице с двумя переломами ноги после того, как «на абсолютно ровном месте споткнулась», передает «Газета.Ru».

В результате падения Денисова получила два перелома, потребовалась операция, во время которой трое хирургов установили ей имплант в ногу.

Денисова сообщила, что теперь не сможет ходить около двух месяцев. Она отметила спустя несколько дней после происшествия в ту же больницу с инсультом была доставлена ее свекровь. Обе женщины оказались в одном корпусе, но на разных этажах.

Актриса иронизирует, что в сложившейся ситуации есть хоть какие-то плюсы: теперь ее мужу не нужно ездить в разные места, чтобы их навестить. Ранее Денисова делилась в соцсетях, что находится в Боткинской больнице.

Марина Денисова известна по ролям почти в 90 кинопроектах, среди которых «Лед 3», «Солнцепек» и «Тайга». Ей 42 года.







