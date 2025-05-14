Tекст: Валерия Городецкая

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отсутствие определения ответственности фон дер Ляйен по решению суда ЕС является «новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии». Дипломат подчеркнула, что несколько лет расследования не привели к конкретным дисциплинарным или уголовным мерам в отношении фон дер Ляйен, несмотря на признание ее виновности судом.

«Есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным – значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», – написала Захарова. Она также добавила, что решение суда может стать основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями.

Захарова призвала ЕС применить закон в отношении фон дер Ляйен, «теперь уже, как доказано судом, преступницы», вместо введения новых санкций против России.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, из-за чего за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке.