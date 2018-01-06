Европейская федерация журналистов подала жалобу на Латвию

На онлайн-платформе Совета Европы опубликована жалоба Европейской федерации журналистов на решение властей Латвии выдворить из страны сотрудников российских СМИ.

Глава пресс-службы СЕ Даниэль Хельтген пояснил, что Латвия может, но не обязана отвечать на жалобу. По его словам, онлайн-платформа служит базой информации для представителей СЕ. Размещение жалобы не ведет к автоматической реакции СЕ, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что латвийские власти предписали двум российским – Ольге (ВГТРК) и Анатолию Курлаевым («ТВ Центр») – покинуть страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия вознамерилась провести полную зачистку неугодных СМИ.