Киеву понравилась идея Макрона о борьбе с ложными новостями

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил поддержку «закону анти-fake news», предложенному президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии!» – провозгласил Климкин в своем Twitter.

«Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? Да и вообще не мешало бы», – добавил он.

Накануне Макрон высказался за разработку и принятие в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете. «Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», – сказал президент Франции.

Напомним, западные страны регулярно обвиняют телеканал Russia Today в «дезинформации» и пытаются приостановить его вещание.