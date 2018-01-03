Хозяин растерзавшей человека пантеры отказался ее усыплять

Сергей Княгиничев, владелец пантеры, загрызшей до смерти мужчину в Подмосковье, заявил, что не будет усыплять животное, сообщают в соцсетях.

Княгиничев сказал, что усыплять пантеру по кличке Милан не будут, поскольку «погибший сам виноват», сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечено, что мужчина, которого растерзала пантера, находился в гостях и не должен был заходить в вольер. Сообщается, что он приехал к брату по гостевой визе из Украины, и сейчас погибшего проверяют на наличие алкоголя в крови.

Вместе с тем Книягиничев не объяснил, почему мужчина был одет в спецодежду.

Между тем жители деревни Обновленный Пруд, живущие по соседству со зверинцем, живут в постоянном страхе за свои жизни, сообщает «Пятый канал». «Жаль, что несчастье случилось с рабочим, а не с хозяином. Может быть, тогда члены его семьи догадались, что диких зверей не держат на садовом участке», – возмутилась одна из жительниц.

Ранее было опубликовано видео с загрызшей мужчину в Подмосковье пантерой. Сообщалось, что следователи проводят проверку после инцидента.

В среду стало известно, что пантера, содержащаяся в одном из частных зверинцев в Истринском районе Подмосковья, насмерть загрызла смотрителя, после чего сбежала из клетки.