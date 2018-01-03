Опубликовано видео с загрызшей мужчину в Подмосковье пантерой

В Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть пантеру, растерзавшую смотрителя частного зоопарка в Подмосковье.

На видео присутствует пантера из Центра экзотических кошек Княгиничевых, которая убила мужчину-смотрителя, сообщает «Рен-ТВ».

Следователи проводят проверку после инцидента в Подмосковье. «В Истринском районе следователями регионального СК выясняются обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры», – сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области. По данным следствия, мужчина хотел покормить животных, но пантера набросилась на него, когда он зашел в вольер.

В среду стало известно, что пантера, содержащаяся в одном из частных зверинцев в Истринском районе Подмосковья, насмерть загрызла смотрителя, после чего сбежала из клетки.