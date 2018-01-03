Пантера загрызла смотрителя частного зоопарка в Подмосковье и сбежала

Пантера, содержащаяся в одном из частных зверинцев в Истринском районе Подмосковья, насмерть загрызла смотрителя, вошедшего в вольер, чтобы покормить животное, после чего сбежала из клетки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В пресс-службе уточнили, что частный зверинец находился в деревне Обновленный Труд, передает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, пантера перегрызла смотрителю шею. После этого хищник сбежал из клетки, но спустя несколько часов его удалось поймать и вернуть в вольер.

Напомним, в мае прошлого года тигр загрыз смотрительницу зоопарка в Британии.