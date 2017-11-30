Блогеры посмеялись над новым украинским ОТРК «Гром-2»

После появления в Сети видео испытаний ракетного двигателя комплекса «Гром-2» пользователи высмеяли новинку украинской оборонки.

Кадры испытаний ракетного двигателя оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» во вторник опубликовал YouTube-канал «Национальный промышленный портал».

В комментариях под видео блогеры отнеслись к новинке с юмором.

«Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшего РСЗО «Ольха», а на самом деле тестировали просроченные советские «Ураганы», чтоб пролонгировать их дальнейшее хранение и использование (ну не утилизировать же, если ничего другого нет). И вот еще какое совпадение: все «неожиданные» пожары на украинских армейских арсеналах происходили во время «испытаний новейших видов вооружения», – написал, в частности, Ded MoroZ.

«Какое убожество. И это происходит в стране, в которой был Антонов! Скоро такими темпами последние «изобретатели Украины» колесо изобретут!» – отметил Виталий.

Пользователь Елена Смирнова посоветовала украинским властям сначала довести до конца «Гром-2» и поставить его на массовое вооружение, а уже потом «раздуваться от гордости».

Видео испытаний «Грома-2» прокомментировал и депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Демонстрацией испытаний новой оперативно-тактической ракеты Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту: заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива. Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И хотя, возможно, эта ракета и 10 километров не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании – лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», – сообщил Бальбек, передает RT.

Напомним, летом 2016 года Украина начала разработку комплекса «Гром-2», который, по утверждению украинской стороны, якобы будет «близким аналогом» российского «Искандера».

Ранее сообщалось, что минимальная дальность стрельбы комплекса «Гром-2» составляет 50 км, максимальная – 280 км в экспортной версии и 350 км – для нужд ВСУ. По некоторым данным, дальность полета может достигать 500 км. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты, как сообщается, проектируется массой 480 килограммов.