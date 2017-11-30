Стив Возняк назвал причину продажи своих биткоинов

Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк на бизнес-форуме в Стокгольме рассказал, что продал все биткоины.

Как пишет издание Business Insider, Возняк купил биткоины летом 2017 года в качестве эксперимента, когда стоимость криптовалюты составляла 700 долларов, передает РИА «Новости».

При этом сколько именно валюты он купил, сооснователь Apple не сообщил. Позже, когда стоимость биткоина поднялась до 20 тыс. долларов, Возняк решил продать все криптосбережения.

«Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене. Для меня отсутствие поводов для беспокойства – важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них», –сказал Возняк.

Напомним, в среду стало известно, что курс биткоина опустился ниже отметки в 11 тыс. долларов из-за беспокойства инвесторов по поводу жесткого регулирования крипторынка в Южной Корее.