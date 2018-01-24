Биткоин снижается в цене

Курс биткоина опустился ниже отметки в 11 тыс. долларов из-за беспокойства инвесторов по поводу жесткого регулирования крипторынка в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск биткоин стоил 10 тыс. 670 долларов, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта потеряла в цене 1,52% и стоит 10 тыс. 700 долларов, на GDAX – 2,12%, до 10 тыс. 600 долларов.

Другие цифровые валюты тоже потеряли в цене: Ethereum – до 970,9 доллара, Bitcoin Cash – до 1 тыс. 600 долларов. При этом Ripple дорожал до 1,32 доллара.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет около 518 млрд долларов. На долю биткоина приходится порядка 35% всего рынка.

Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник сообщило, что в Южной Корее будет запрещен анонимный криптотрейдинг. Нововведения вступают в силу с 30 января. Каждый трейдер будет обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета, а аккаунты, принадлежащие иностранцам, будут заблокированы для операций с криптовалютами.

Также ожидается, что в среду независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings выпустит классификатор, содержащий инвестиционную оценку ряда популярных криптовалют.

Эксперты считают, что классификатор привлечет внимание институциональных инвесторов и «новые деньги» на крипторынок. Используемая в классификаторе модель инвестиционной оценки будет учитывать множество различных показателей, в том числе особенности технологии, степень реального использования той или иной монеты, а также данные криптобирж.

Уже известно, что в классификатор войдут цифровые валюты Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, NEM, Litecoin.

Ранее сообщалось, что курсы криптовалют пошли на снижение на фоне сообщений о возможном урегулировании крипторынка в Южной Корее, Китае и Индонезии.