Биткоин пошел на снижение из-за расследования криптотрейдинга

Криптовалюта биткоин начала снижаться в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.27 мск биткоин дешевел на 4,44%, до 11 тыс. 700 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,8%, до 11 тыс. 600 долларов, на GDAX – на 3,8%, до 11 тыс. 600 долларов.

На спад пошли и другие криптовалюты: курс Ethereum снизился на 4,32%, до 1 тыс. долларов, Ripple – на 5,81%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash – на 6,08%, до 1 тыс. 800 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 564 млрд 4 млн долларов, где на долю биткоина приходится порядка 35% всего рынка.

В пятницу народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров.

Данное распоряжение требует от компаний-провайдеров платежных систем начать внутренне расследование, чтобы выявить случаи криптовалютных торговых операций через эти системы.

Также в Индонезии власти начали расследование в связи со случаями использования биткоина как платежного средства на острове Бали – криптовалютные операции были запрещены центральным банком страны в декабре 2017 года.

Ранее рынок криптовалют обрушился на 20-30% из-за сообщений о планах властей Китая и Южной Кореи усилить контроль над рынком криптовалют. В пятницу, 19 января, курс биткоина начал восстановление.

В то же время нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предсказал биткоину «тотальный коллапс».