Курс биткоина начал восстановление

Рынок криптовалют продолжает восстановление после резкого падения. Биткоин закрепился возле отметки в 11 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск биткоин подорожал на 2,28%, до 11 тыс. 620 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже BitMEX криптовалюта выросла в цене на 2,2%, до 11 тыс. 400 долларов, на Bitfinex – на 1,6%, до 11 тыс. 140 долларов.

Биткоин показал свою способность переживать потрясения, в то время как крупные криптовалюты оказались переоценены, считает руководитель исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсер Богарт.

Криптовалюта Ethereum подорожала на 4,1%, до 1 тыс. 50 долларов, Ripple – на 16,7%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash – на 1,13%, до 1 тыс. 820 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 573 млрд 98 млн долларов, где доля биткоина составляет около 34% от всего рынка.

Ранее рынок криптовалют обрушился на 20-30% из-за сообщений из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют. В четверг криптовалюты возобновили рост.