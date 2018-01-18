Курс биткоина возобновил рост после резкого падения

В четверг криптовалюта биткоин торгуется в плюсе после падения ниже 10 тыс. долларов в среду, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.50 мск биткоин подорожал на 4,37%, до 11 тыс. 380 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта прибавила в цене 1,33% и стоит 11 тыс. 160 долларов, на GDAX – 1,72%, до 11 тыс. 210 долларов.

Аналитики Capital Economics считают, что биткоин является «пузырем», который уже «разрывается». Более того, по мнению экспертов, снижение стоимости биткоина не окажет значительного влияния на мировую экономику, так как его капитализация все еще относительно мала.

В четверг капитализация рынка криптовалют составила 549 млрд 9 млн долларов, где на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Напомним, падение всего рынка криптовалют на 20-30% в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют.

Также в среду Центральный банк России выразил обеспокоенность «эффектом виагры» в сфере криптовалют: по мнению экспертов ЦБ, созданное средство сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид.