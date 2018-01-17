ЦБ обеспокоил «эффект виагры» в истории с криптовалютой

Банк России выражает опасения, связанные с «эффектом виагры» в сфере криптовалют: созданное средство сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид, сообщил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Нас беспокоит «эффект виагры». Виагра была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое», – передает РИА «Новости» слова Швецова.

Он отметил, что вместо платежного средства была создана платформа для финансовой пирамиды.

Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на криптовалюты как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы потом перепродать это дороже.



«То есть в чистом виде получилась инвестиционная история. Но за этой инвестиционной историей пока нет большого «факапа», поэтому хорошо, что мы об этом думаем. Но точно регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид», – отметил Швецов.

Напомним, ранее в среду стоимость биткоина рухнула ниже 10 тыс. долларов на новостях из Китая и Южной Кореи о запрете торговли криптовалютой.