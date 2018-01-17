Курс биткоина опускался ниже 10 тыс. долларов

Стоимость биткоина рухнула ниже 10 тыс. долларов на новостях из Китая и Южной Кореи о запрете торговли криптовалютой, свидетельствуют данные торгов.

Резкое падение ниже 10 тыс. долларов было зафиксировано накануне, однако по состоянию на 7.50 мск курс биткоина выровнялся в цене и торгуется возле отметки в 11 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 14,6%, до 11 тыс. 130 долларов, ранее снижаясь ниже отметки в 10 тыс. долларов. На бирже OKEx цифровая валюта дешевела на 15,7%, до 10 тыс. 840 долларов.

Криптовалюта Ethereum упала до 987,1 доллара, Ripple – до 1,09 доллара, Bitcoin Cash – до 1 тыс. 670 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет 509 млрд 790 млн долларов, где доля биткоина – около 36% всего рынка, Ethereum – 19%, Ripple – 9%.

Накануне вице-губернатор народного банка Китая Пан Гунгшэн сообщил, что власти намерены заблокировать платформы по централизованной торговле криптовалютой, передает Reuters.

Южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на министра финансов страны, сообщило, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить инвестирование в криптовалюту.

Ранее сообщалось, что курс биткоина за сутки упал на 25,1% до 10,5 тыс. долларов, что до этого предсказали эксперты.

Напомним, стоимость криптовалют резко пошла на снижение в минувший четверг из-за новостей о том, что Южная Корея намерена запретить операции с виртуальной валютой.