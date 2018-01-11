Южная Корея обрушила курс биткоина до 13 тыс. долларов

Курс биткоина упал до 13 тыс. долларов после сообщений о подготовке Южной Кореей законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, свидетельствуют данные торгов.

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что власти страны обеспокоены чрезмерным ростом криптовалютных спекуляций и готовят законопроект, подразумевающий запрет торговли цифровой валютой, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

В четверг по состоянию на 7.54 мск стоимость биткоина составляла около 13 тыс. 130 долларов, согласно данным портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex биткоин стоит 13 тыс. 360 долларов, на GDAX – 13 тыс. 470 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 млрд долларов, где доля биткоина – около 35%.

Напомним, в среду биткоин начал дешеветь из-за снижения интереса инвесторов.

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты ждет «плохой конец».