Биткоин подешевел из-за снижения интереса инвесторов

Курс биткоина пошел на снижение из-за того, что инвесторы начали интересоваться другой цифровой валютой, следует из данных торгов.

В среду биткоин потерял на бирже Bitfinex 7,65%, на GDAX – на 7,46%. В результате стоимость криптовалюты составила около 14 тыс. 100 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал CoinMarketCap.

Эксперты связывают это с тем, что инвесторы все больше обращают внимание на новые криптовалюты с ограниченными сферами применения – например, на цифровую валюту Dentacoin, предназначенную для использования в стоматологической индустрии.

В то же время глава IOHK и соучредитель Ethereum Чарльз Хоскинсон считает, что большинство новых криптовалют «наверняка потерпят неудачу», так как «не имеют сильных основ и хороших технологий, да и попросту являются нереалистичными», передает его слова канал CNBC.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет более 718 млрд долларов, где на долю биткоина приходится около 33%.

Ранее сообщалось, что курс биткоина начал расти после новогоднего падения.