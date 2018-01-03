Биткоин начал стремительно расти после новогоднего падения

Популярная криптовалюта биткоин начала стремительный рост после падения курса, случившегося на Новый год.

По состоянию на 11.20 мск 3 января курс биткоина составил 15410 долларов, по данным портала CoinMarketCap. За сутки биткоин вырос на 13,37%.

Рост испытывают и другие популярный криптовалюты. Ripple вырос за сутки на 15,6% (до 2,68 долларов), Bitcoin Cash – на 15,35 (до 2846 долларов), Cardano – на 33,3% (до 0,97 долларов).

Во вторник сообщалось, что биткоин начал 2018 год с падения курса. По данным портала CoinMarketCap, к 10.20 мск 2 января биткоин дешевел до 13,5 тыс. долларов.