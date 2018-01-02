Биткоин начал год с падения курса

Данные торгов свидетельствуют о негативной динамике самой популярной криптовалюты биткоина в начале года. Так она начала год впервые с 2015-го.

По данным портала CoinMarketCap, к 10.20 мск биткоин дешевел до 13,5 тыс. долларов, на бирже Bitfinex стоимость криптовалюты падала до 13,22 тыс. долларов, на GDAX до 13,35 тыс. долларов, а на Coindesk до 13,32 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

По итогам на 1 января биткоин упал более чем на три процента. Для сравнения: в первый день 2017 года он вырос в цене на 3,6 процента – до 998 долларов.

Что касается других криптовалют, то, согласно данным цена Ethereum выросла до 882,84 доллара, Bitcoin Cash – снизилась до 2,45 тыс. долларов, Ripple – выросла до 2,29 тыс.

Напомним, стоимость биткоина 28 декабря 2017 года упала до 14,5 тыс. долларов. Между тем эксперты заявили, что худшая торговая сессия с 2013 года позволила биткоину вырасти в цене.