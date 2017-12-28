Стоимость биткоина упала до 14,5 тыс. долларов

Биткоин торгуется в четверг возле отметки в 14,5 тыс. долларов, потеряв за сутки в цене порядка 10%, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, цена биткоина составляет 14 тыс. 880 долларов, на бирже Bitfinex – 14 тыс. 250 долларов, на GDAX – 14 тыс. 430 долларов, передает РИА «Новости».

Капитализация рынка криптовалют составляет 568 млрд 3 млн долларов, доля биткоина – 250 млрд долларов, что почти на 30 млрд меньше, чем накануне.

При этом аналитики продолжают отмечать волатильность на рынке цифровой валюты. Некоторые эксперты считают, что к концу 2017 года биткоин сможет прибавить в цене еще 3 тыс. долларов.

Напомним, в среду эксперты заявили, что худшая торговая сессия с 2013 года позволила биткоину вырасти в цене.