Худшая с 2013 года торговая сессия позволила вырасти биткоину

Падение биткоина на 26,85% с 17 по 23 декабря стало самым сильным недельным снижением курса криптовалюты с 2013 года; однако это позволило биткоину вновь торговаться в плюсе, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.50 мск биткоин стоит 16 тыс. 770 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex популярная цифровая валюта стоит 16 тыс. 350 долларов, на GDAX - 16 тыс. 430 долларов.

Резкое снижение цены биткоина «показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением», считает главный стратег мирового рынка Invesco Кристина Хупер.

Напомним, в понедельник биткоин возобновил рост после резкого падения почти до 11 тыс. долларов.