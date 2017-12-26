Биткоин за сутки поднялся почти до 17 тыс. долларов

Курс биткоина на бирже Coinmarketcap за последние сутки вырос до 16 тыс. 800 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Криптовалюта, таким образом, подорожала на 11,7%, сообщает ТАСС.

По мнению рыночного аналитика eToro Мати Гринспена, цифровая валюта начала корректировать свой рост после взлета рынка криптовалют «до астрономических высот», передает РИА «Новости».

Доля биткоина на данный момент составляет около 44% всего рынка криптовалют, Ethereum - 13%, Bitcoin Cash - 9%.

Напомним, в понедельник курс биткоина возобновил рост после резкого падения на 24%.

Также сообщалось о возможном обновлении кода криптовалюты в связи с резким снижением ее курса.