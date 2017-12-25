Курс биткоина возобновил рост

На ряде ведущих бирж криптовалюты курс биткоина возобновил положительную динамику после резкого падения на прошлой неделе.

В понедельник по состоянию на 21.19 мск биткоин на бирже Bitfinex дорожал на 0,38%, курс криптовалюты составил 13,59 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости». На бирже GDAX биткоин падал в цене на 0,35%, до 14,2 тыс. долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин рос на 5,5%, до 14 тыс. долларов. Эксперты Coindesk считают, что курс снижался на 0,24%, до 13,94 тыс. долларов.

Вместе с тем инвестиции в альтернативные криптовалюты возрастают. Сообщается, что Ethereum дорожал на 15,86%, до 760,5 доллара, Bitcoin Cash рос на 7,98%, до 2,62 тыс. долларов,согласно данным CoinMarketCap.

По тем же данным, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет на данный момент 549,832 млрд долларов. 42% всего рынка - биткоин, доля Ethereum – 13%, Bitcoin Cash – 9%.

В пятницу сообщалось, что курс биткоина упал на 24%.