Инвесторы ожидают обновления кода биткоина на фоне его падения

Курс биткоина продолжил снижение, в связи с чем игроки на рынке криптовалют ожидают хардфорк (обновление кода) цифровой валюты до новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.10 биткоин на бирже Bitfinex подешевел до 13 тыс. 530 долларов, на GDAX – до 14 тыс. 150 долларов, передает РИА «Новости».

В связи с этим инвесторы ожидают хардфорк биткоина, то есть обновление кода криптовалюты, которое предполагает увеличение размера блока до 4 Мб, повышение скорости добычи блока до 2,5 минут, пересчет сложности после каждого блока, защиту от повторных транзакций, а также поддержку смарт-контрактов.

Отмечается, что дешевеют и альтернативные цифровые валюты. Так, например, цена Bitcoin Cash снизилась до 2 тыс. 860 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 544 млрд 264 млн долларов, где доля биткоина – 43% всего рынка.

Напомним, в пятницу падение курса биткоина превысило 24%.