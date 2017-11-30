Уоррен Баффет предсказал криптовалютам «плохой конец»

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет заявил, что увлечение биткоинами и другими криптовалютами хорошо не закончится.

«Я уверен, что криптовалюты ждет плохой конец», – заявил Баффет в интервью каналу CNBC в среду.

При этом Баффет уточнил, что не знает, когда ожидается крах криптовалют.

Баффет - один из наиболее успешных инвесторов в истории, его состояние оценивается в 77,3 млрд долларов.

Ранее в среду сообщалось, что биткоин подешевел из-за снижения интереса инвесторов. В декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что биткоину пророчат неизбежный крах.