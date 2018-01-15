Биткоину предсказали падение до 10 тыс. долларов

Курс биткоина и других крупнейших криптовалют в понедельник утром пошел на снижение; эксперты не исключили падения стоимости биткоина до 10 тыс. долларов.

По состоянию на 7.52 мск биткоин подешевел на 2,6%, до 13 тыс. 800 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже OKEx криптовалюта опустилась в цене на 5%, до 13 тыс. 490 долларов, на Bitfinex – на 1,5%, до 13 тыс. 600 долларов.

Кроме того, курс Ethereum снизился до 1 тыс. 350 долларов, Ripple – до 1 тыс. 860 долларов, Bitcoin Cash – до 2 тыс. 550 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707 млрд 54 млн долларов, где доля биткоина составляет около 33%, Ethereum – 18%, Ripple – 10%.

Аналитики считают, что курс биткоин способен снизиться до 10 тыс. долларов; ниже этого уровня криптовалюта торговалась в ноябре 2017 года.

«Если бы биткоин вновь преодолел эту отметку, то критический вопрос заключался бы в том, стали бы инвесторы покупать упавшую криптовалюту или бы это привело к дальнейшей продаже», – заявил управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг, передает телеканал CNBC.

Отмечается, что на выходных курс биткоина преодолел отметку в 14,5 тыс. долларов.

Напомним, в четверг курс биткоина резко пошел на снижение из-за новостей о том, что Южная Корея намерена запретить операции с виртуальной валютой, однако быстро возобновил рост после опровержения этих данных.