Биткоин подорожал после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее

Курс биткоина вырос после опровержения сообщений о намерении южнокорейских властей запретить торговлю криптовалютой в стране.

По состоянию на 9.23 мск биткоин подорожал на 2,29%, до 13 тыс. 700 долларов, следует из данных портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex виртуальная валюта прибавила в цене 1,94%, до 13 тыс. 600 долларов, на GDAX – 4,21%, до 13 тыс. 700 долларов, передает РИА «Новости».

Также подорожали другие криптовалюты: Ethereum – на 2,08%, до 1 тыс. 230 долларов, Bitcoin Cash – на 3,55%, до 2 тыс. 570 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 688 млрд 7 млн долларов, где на долю биткоина приходится около 34%.

Напомним, в четверг курс биткоина резко пошел на снижение после новостей о том, что Южная Корея намерена запретить операции с виртуальной валютой.

В пятницу южнокорейские власти опровергли эти сообщения после выступления с протестом десятков тысяч криптовалютных инвесторов страны.