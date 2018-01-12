Граждане Южной Кореи выступили против запрета торговли криптовалютой

Десятки тысяч человек выступили против намерения правительства Южной Кореи запретить торговлю криптовалютой, после чего администрация президента страны была вынуждена дать соответствующие разъяснения.

На брифинге в резиденции президента его официальный представитель Юн Ён Чан заявил, что запрет на торговлю криптовалютой является лишь «одним из рассматриваемых вариантов», передает ТАСС.

Отмечается, что всего за несколько часов петицию против запрета на операции с цифровой валютой подписали 50 тыс. человек.

Более того, граждане угрожали устроить обструкцию правящей Демократической партии «Тобуро» на предстоящих местных выборах.

Ранее сообщалось, что курс биткоина рухнул из-за заявления властей Южной Кореи о запрете торговли цифровой валютой.

Южная Корея занимает порядка 25% от общемирового рынка виртуальных валют по объему криптовалютных сделок. В стране действует около 20 криптовалютных бирж, объем операций на которых составил в декабре более 52 млрд долларов.