Нобелевский лауреат предсказал биткоину «тотальный коллапс»

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предсказал биткоину тотальный коллапс, сравнив резкий рост стоимости криптовалюты с «тюльпанной лихорадкой», которая возникла в Голландии в 1636-1637 годах и привела к экономическому кризису.

По словам Шиллера, получившего в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за «вклад в эмпирический анализ цен активов», биткоин может рухнуть и все про него забудут, «это весьма вероятный исход». Однако он отметил, что до этого момента может пройти еще много времени, даже 100 лет, передает РИА «Новости».

«Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х», – заявил Нобелевский лауреат в интервью CNBC, выразив уверенность, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены.

Ранее рынок криптовалют обрушился на 20-30% из-за сообщений из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют. В пятницу курс биткоина начал восстановление.