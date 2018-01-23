Курсы криптовалют снизились из-за регулирования рынка

Биткоин и другие цифровые валюты продолжили снижение во вторник на фоне сообщений о возможном урегулировании рынка криптовалют, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.49 мск биткоин дешевел на 10,05%, до 10 тыс. 540 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 10,08%, до 10 тыс. 350 долларов, на GDAX – на 10,29%, до 10 тыс. 400 долларов.

Также снижается курс других криптовалют: Ethereum – на 9,57%, до 962,3 доллара, Ripple – на 9,21%, до 1,27 доллара, Bitcoin Cash – на 11,56%, до 1 тыс. 580 долларов.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 510 млрд 8 млн долларов, где на долю биткоина приходится порядка 35% всего рынка.

Трейдеры продолжают следить за мировыми новостями о возможном контроле криптовалютного рынка.

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд призвал государственных регуляторов по всему миру внимательно следить за ситуацией на рынке цифровой валюты, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой – предотвратить риски.

Южнокорейские СМИ сообщили, что власти могут обязать несколько криптовалютных бирж заплатить налог в размере 24,2% от выручки за прошлый год, а также передавать данные о криптовалютных сделках, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что биткоин и другие цифровые валюты начали снижение из-за новостей об ужесточении контроля со стороны азиатских регуляторов.