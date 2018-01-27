Курды смогли подбить под Африном турецкий танк

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду сообщил, что бойцы КСС уничтожили танк турецких вооруженных сил под Африном, в районе Раджу на севере сирийской провинции Алеппо.

По его словам, бойцы КСС смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу, передает РИА «Новости».

Тем временем премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подверг резкой критике действия Соединенных Штатов в Сирии относительно помощи курдским вооруженным формированиям и планы создания на их основе «сил безопасности границы», назвав их открытым проявлением вражды.

«Неужели такая страна, как США, с мощной армией и внушительными ресурсами может нуждаться в помощи горстки террористов… Это открытое проявление вражды. Анкара не позволит реализовать подобный план вне зависимости от того, кто и какая держава за ним стоит. Этому не бывать!», – цитирует Йылдырыма Anadolu.

Премьер Турции также выступил с обвинением в адрес Вашингтона в том, что сформированная Соединенными Штатами международная коалиция фактически ничего не предпринимает в борьбе с терроризмом.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что Анкара намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.